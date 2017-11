Økt spenning i Libanon etter Hariris avgang

NTB utenriks

Statsministerens overraskende avgang kaster Libanon ut i ny usikkerhet i en ustabil region der spenningsnivået fra før er økende.

– Ondskapen som Iran sprer i regionen, kommer til å slå tilbake mot landet, sa Hariri da han i en fjernsynssendt tale fra Saudi-Arabias hovedstad Riyadh kunngjorde at han går av.

Han langet også ut mot den mektige libanesiske Hizbollah-bevegelsen, som støttes av Teheran og var representert i Hariris samlingsregjering.

Attentat

Saads far Rafik Hariri ble drept i et attentat i Beirut i 2005. Flere Hizbollah-medlemmer anklages for å stå bak, men den sjiamuslimske bevegelsen nekter for å ha vært involvert.

Sønnen hevder nå at han er truet på livet, men Hariris uro for sitt eget ve og vel vakte tilsynelatende mindre oppmerksomhet i Libanon. På sosiale medier flommet det i stedet over med spottende kritikk av Hariris beslutning om å gå av i utlandet og på en utenlandsk kanal.

Iran nekter

Ifølge den saudiarabiske TV-kanalen Al Arabiya ble et attentatforsøk rettet mot 47 år gamle Hariri avverget i Beirut for flere dager siden.

Hariri anklager iranerne for å spre kaos, strid og ødeleggelse i Midtøsten.

– Irans hender i regionen skal kuttes av, sa Hariri talen i Riyadh.

Iran kaller anklagene for uvirkelige og grunnløse.

– Hans avgang er skreddersydd for å skape spenninger i Libanon og i regionen, sier talsmann Bahram Ghassemi i det iranske utenriksdepartementet.

Lite og sårbart

Hariri sa i sin tale at stemningen i landet er spent og at den ligner den situasjonen som rådet da hans far ble drept. Statsministerens plutselige fratredelse ventes å øke det politiske spenningsnivået ytterligere.

Usikkerheten kan også påvirke regionen for øvrig. Saudi-Arabia og landets regionale erkerival Iran står på hver sin side i Syria-krigen og i Jemen.

Walid Jumblatt, en av Libanons politiske tungvektere og landets mest fremtredende druserleder, sier Hariris avgang kan få negative følger for et land som allerede er hardt presset.

– Libanon er for lite og for sårbart til å bære den økonomiske og politiske byrden som hans avgang medfører, kommenterer Jumblatt på sosiale medier.

– Jeg vil fortsette å mane til dialog mellom Saudi-Arabia og Iran, tilføyer han.

Byttehandel

Libanon er dypt splittet mellom dem som er lojale overfor Saudi-Arabia og sunnimuslimske Hariri, og dem som foretrekker Iran og Hizbollah. Den libanesiske militsen er en avgjørende styrke på regimets side i krigen i nabolandet Syria, og det anslås at opptil 1,5 millioner av Libanons befolkning på rundt 6 millioner, er syriske flyktninger.

Hariri fikk i november i fjor i oppdrag av president Michel Aoun å danne ny samlingsregjering der også Aouns nære allierte Hizbollah var representert. Den kristne maronitten Aoun ble få måneder tidligere president takket være Hariris støtte.

– Presidenten venter på Hariris retur til Beirut for å få klarhet i omstendighetene rundt hans beslutning og avgjøre hva slags skritt som skal tas, heter det i en uttalelse fra Aouns kontor.