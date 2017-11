USA vurderer å føre opp Nord-Korea på terrorliste

NTB utenriks

Det kan skje som ledd i president Donald Trumps strategi for å møte atomtrusselen fra landet.

– Dere får høre mer om dette snart, tror jeg, sa McMaster på en brifing i forkant av Trumps tolv dager lange rundreise til fem asiatiske land, som innledes med et besøk på Hawaii fredag.

Trussel fra Nord-Koreas atomvåpen og ballistiske raketter vil bli et sentralt tema på Trumps møter med lederne for Japan, Sør-Korea, Kina, Vietnam og Filippinene. Turen blir presidentens første i området.

McMaster pekte på giftdrapet på Kim Jong-uns halvbror på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia tidligere i år, og betegnet det som en terrorhandling som rettferdiggjør oppføring på lista. Nord-Korea vil i så fall havne i selskap med Iran, Sudan og Syria.

Malaysiske myndigheter har ikke lagt skylda direkte på Nord-Korea, men den sørkoreansk etterretningstjenesten mener angrepet ble utført på ordre av Kim Jong-un etter at halvbroren hadde falt i unåde.

– Et regime som myrder noen med nervegift på en offentlig flyplass, og en despot som dreper sin bror på den måten, det er helt klart en terrorhandling som passer inn i en rekke av andre handlinger, sa McMaster, og føyde til at en oppføring av Nord-Korea på terrorlista er under vurdering.

Det amerikanske utenriksdepartementet skal avgjøre saken i løpet av måneden.

