Tyrkia løslater tysk statsborger

NTB utenriks

Tyskeren ble løslatt fra varetekt 22. oktober, men har ikke fått lov til å forlate Tyrkia, opplyser en talsmann for tysk UD, Rainer Breul.

Den tyske statsborgeren har bedt myndighetene om ikke å gi flere detaljer, legger Breul til.

Breul opplyser at det fortsatt sitter ni andre tyske statsborgere «i varetekt på politisk grunnlag i Tyrkia». Blant dem er journalistene Deniz Yucel og Mesale Tolu.

Tyrkiske myndigheter har etter fjorårets kuppforsøk i Tyrkia fengslet flere tyske statsborgere, noe som har skapt knute på tråden mellom Tyskland og Tyrkia.

I forrige uke besluttet en tyrkisk domstol å løslate tyskeren Peter Steudtner og sju andre menneskerettighetsaktivister som avventer dom i en rettssak der de er tiltalt for å ha støttet en terroristorganisasjon.

Etter kuppforsøket i juli 2016 har 50.000 mennesker blitt pågrepet eller fengslet etter å ha blitt anklaget for å ha bånd til Fethullah Gülen og hans bevegelse, som myndighetene mener sto bak kuppforsøket.

Gülen, som bor i selvpålagt eksil i USA, var tidligere nær alliert med president Recep Tayyip Erdogan, men de to kom på kant med hverandre for flere år siden. Erdogan og hans regjering mener at hans bevegelse har infiltrert en rekke tyrkiske institusjoner, som rettsvesenet, forsvaret, skoler og universiteter.

(©NTB)