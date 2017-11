Trump: IS skal betale en høy pris for hvert eneste angrep mot USA

NTB utenriks

– De skal betale en høy pris for hvert angrep på oss!, skrev Trump på Twitter fredag morgen.

USAs hær har slått «mye hardere» til mot IS de siste to dagene, skrev presidenten. Ekstremistgruppen hevdet nylig at New York-angriperen var en av deres soldater.

Åtte personer ble drept og tolv såret i angrepet i New York tirsdag, der den 29 år gamle usbekiske innvandreren Sayfullo Saipov meide ned syklister og fotgjengere med en pickup.

Trump mener at Saipov må henrettes.

Tidligere denne uken sa Trump også at Saipov bør sendes til fangeleiren Guantanamo på Cuba, men han har senere gått tilbake på det.

