Syrias hær: – IS' siste store by er gjenerobret

NTB utenriks

– Hæren erklærer full kontroll over byen Deir al-Zor, meldte statlig syrisk TV fredag morgen.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sendte torsdag ut en melding om at Deir al-Zor var gjenerobret av syriske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper.

Én av lederne for styrkene som kjempet mot IS i Deir al-Zor, opplyste imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at det fortsatt var enkelte grupper med IS-krigere igjen i byen.

Også i Irak er IS i ferd med å miste sine siste områder. Fredag morgen opplyste irakiske regjeringsstyrker at de har inntatt småbyen al-Qaim, som beskrives som IS' siste bastion i Irak.

Iraks statsminister Haider al-Abadi sa i forrige uke at et angrep var i gang mot al-Qaim og Rawa. Begge disse småbyene ligger ved elva Eufrat, nær grensa mot Syria.