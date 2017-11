Spesialetterforsker Mueller: Vil ta tre uker å presentere sak mot Manafort og Gates

NTB utenriks

Spesialetterforskeren anslår at det vil ta 15 arbeidsdager i retten å legge fram saken for en jury. Det kommer fram i rettsdokumenter som ble levert inn for en føderal domstol i Washington fredag av Muellers påtaleansvarlig Kyle Freeny.

Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og Manaforts forretningspartner Rick Gates har begge erklært seg uskyldige. De sitter nå i husarrest og har fått sine pass inndratt. Det er satt kausjon til 10 millioner dollar for Manafort og 5 millioner dollar for Gates.

De to er siktet på tolv punkter, blant annet for sammensvergelse mot USA, hvitvasking av penger, for å ha mottatt og skjult store pengebeløp, og for å ha opptrådt som lobbyister for den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene.

