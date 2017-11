Russland varsler økt militært nærvær i Arktis

NTB utenriks

– Hver eneste øy i Arktis der vi har baser, utstyrer nå Nordflåten med flystriper som kan brukes året rundt og som kan håndtere ulike typer luftfartøy, blant dem tunge transportfly og jagerfly, sier viseadmiral Jevmenov.

– Vi etablerer et system for å overvåke situasjonen både under og over sjøen i Nordpassasjen og for å etablere fullstendig kontroll over hele luftrommet i vår del av Arktis, sier han ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Russland har de siste fem årene styrket betraktelig sin militære posisjon i nord, både ved å gjennomføre regelmessige militærøvelser og ved å bygge militærbaser som utgjør lokalsamfunn som ikke trenger hjelp utenfra. Russland har satt som mål å bygge ferdig 100 ulike militære infrastrukturprosjekter i Arktis innen utgangen av året.

– Hver eneste av Nordflåtens arktiske baser kan fungere selvstendig og uten behov for nye forsyninger, på samme måte som en romstasjon, i ett til ett og et halvt år, sier Jevmenov.

Tidligere denne uken varslet det russiske forsvarsdepartementet at dets ekspedisjoner har avdekket elleve nye øyer og seks nye streder i Arktis de siste fem årene.

– Arktis er enormt viktig både for å styrke Russlands stilling i verden og for å sikre landets økonomiske interesser. Verdien av naturressursene i Arktis er over 30 milliarder dollar, sa Putin under et besøk på Frans Josefs land tidligere i år.

