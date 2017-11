Knutby-pastoren tilbys jobb i den svenske kirken

NTB utenriks

Brevet er vedlagt i en søknad Iversen har sendt for å få redusert livstidsstraffen sin, ifølge Aftonbladet.

– Jeg ønsker at Helge etter lang tid kan få tidsbestemt straff, slik at vi kan begynne med disse framtidsplanene, skriver diakonen, som jobber for den svenske kirken i Stockholm.

Iversen, som har norske foreldre, ble i 2004 dømt til livsvarig fengsel for å ha bestilt drapet på kona Alexandra Fossmo året før.

Diakonen skriver at det foreligger en tydelig plan for Helge Iversen når han slipper ut av fengsel. Ifølge brevet har pastoren allerede kommet inn på en utdanning for framtidige ansatte i Svenska kyrkan.

– Etter utdanningen tilbyr jeg Helge å jobbe i kirken i det sosiale arbeidet jeg gjør – ett år som praktikant og trening for å sette seg inn i det – og med sikte på fast ansettelse etter praktikantperioden, skriver diakonen.

Iversen var pastor og forstander i menigheten Knutby Filadelfia utenfor Uppsala da hans 23 år gamle kone ble funnet drept. Drapet ble begått av parets tidligere barnepike Sara Svensson, som ble dømt til tvungent psykisk helsevern. De to ble også funnet skyldige i drapsforsøk på Daniel Linde, ektemannen til Fossmos elskerinne.

