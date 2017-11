Ivanka Trump fordømmer trakassering av kvinner

NTB utenriks

Hun deltok fredag på en konferanse om kvinners rettigheter i den japanske hovedstaden Tokyo.

– Vår kultur på arbeidsplassen innebærer altfor ofte at kvinner ikke behandles med tilstrekkelig respekt, sa Trump.

– Det kan ta mange former, blant annet trakassering.

Ivanka Trump skal være i Japan fram til lørdag. Dagen etter kommer hennes far, USAs president Donald Trump, på besøk i landet.

I den amerikanske valgkampen i fjor fikk Donald Trump mye negativ oppmerksomhet etter at et lydopptak av ham ble lekket. Her skrøt Trump av at kjendisstatusen hans gjorde det mulig å beføle kvinner uten å få reaksjoner.

