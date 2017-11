Israel lover å beskytte syrisk landsby fra opprøre

NTB utenriks

Al-Hadr har de siste dagene vært under angrep fra Fatah al-Sham, opprørsgruppen som tidligere var kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Fredag ble ni mennesker drept og minst 23 såret i et bilbombeangrep mot landsbyen, som ligger 3 kilometer fra grensa til den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Etter selvmordsaksjonen ble landsbyen, som kontrolleres av syriske regjeringsstyrker og alliert milits, angrepet av opprørere, meldte det syriske nyhetsbyrået SANA.

Israel følger utviklingen spent, og den israelske regjeringshæren truet fredag med å intervenere militært for å hindre at Fatah al-Sham tar kontroll over landsbyen, der det bor drusere.

– Det israelske forsvaret er beredt til å bistå landsbyboerne og forhindre skade eller okkupasjon av landsbyen, dette ut fra en forpliktelse overfor den drusiske befolkningen, het det i en kunngjøringen, gjengitt av Haaretz.

Israel okkuperte deler av Golanhøydene under seksdagerskrigen i 1967 og har etablert 30 bosetninger i området, der det nå bor rundt 20.000 israelere.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosetningene er ulovlige.

Syria forsøkte å gjenerobre Golanhøydene i 1973. Året etter ble det inngått en våpenhvile, men fredsforhandlinger mellom Israel og Syria har ikke ført fram.

