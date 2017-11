Iraks statsminister: IS' siste bastion gjenerobret

NTB utenriks

Fredag morgen opplyste den irakiske hæren at den har tatt seg inn i al-Qaim. Tidlig samme kveld kunngjorde landets statsminister Haider al-Abadi at byen var gjenerobret.

– Jeg gratulerer irakere med de modige styrkenes kontroll over og frigjøring av byen al-Qaim på rekordtid, heter det i en kort uttalelse fra statsministerens kontor.

Abadi opplyste i forrige uke at et angrep var i gang mot al-Qaim og Rawa. Begge disse småbyene ligger ved elva Eufrat, ved grensa mot Syria.

Også i Syria ser det ut til at IS er i ferd med å miste sine siste viktige områder. Det syriske regimet bekreftet fredag formiddag at regjeringshæren og allierte militsstyrker hadde erobret Deir al-Zor, den siste store syriske IS-kontrollerte byen.

