IS blir drevet fra skanse til skanse

Deir al-Zor har lenge vært under angrep fra syriske regjeringsstyrker og alliert milits, og russiske kampfly, krysserraketter og spesialstyrker har også spilt en sentral rolle i gjenerobringen av byen.

Fredag hevdet regjeringshæren å ha tatt kontroll over den siste bydelen der IS hadde forskanset seg, men prisen for gjenerobringen har vært høy. Store deler av Deir al-Zor er bombet sønder og sammen.

– Regjeringsstyrkene har gjenopprettet sikkerheten og stabiliteten i hele byen, sa en talsmann for forsvarsledelsen på syrisk TV.

Irakisk grenseby

Også i Irak melder regjeringsstyrkene om framgang i kampen mot IS. Fredag inntok de ifølge talsmenn byen al-Qaim og grenseposten Husaybah, med god hjelp fra den USA-ledede koalisjonen.

Fra før er IS drevet ut av Raqqa i Syria, som de regnet som hovedstad i sitt såkalte kalifat. I sommer mistet de også millionbyen Mosul i Irak.

Den ytterliggående islamistgruppa har de siste månedene også mistet kontroll over oljefeltene som har sikret dem gode inntekter, og det ventes nå at opprørerne i stor grad vil gå under jorda.

Lite område

– Rent geografisk har IS nå veldig små områder igjen, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, som er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole.

Ifølge ham er det snakk om en strekning på rundt 40–50 kilometer fra den irakiske grensa og oppover langs Eufrat-dalen på syrisk side.

– Og de kommer nok til å miste dette også i løpet av noen uker, sier Slensvik, som tror at IS nå vil satse på geriljakrigføring.

Geriljakrigføring

– Spørsmål er om de klarer å fortsette som en motstandsbevegelse i området, eller om de vil fokusere på terrorisme, sier han.

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen tror ikke IS er nedkjempet, men at de vil kunne utnytte konfliktene som ulmer mellom sentralmyndighetene og kurderne både i Irak og Syria.

– I kaoset som oppsto da irakiske styrker jaget kurderne ut av Kirkuk, tok IS igjen kontroll over to landsbyer i nærheten, sier han.

Lokale stammer

For å kunne føre en effektiv geriljakrig vil IS være avhengig av støtte fra lokale sunniarabiske stammer, mener Vikør. Muligheten for at de får slik støtte er større i Irak enn i Syria, mener han.

– Da IS tok Mosul i 2014, var det med stor støtte fra lokale stammekrigere, påpeker Vikør, som viser til sunniminoritetens sterke misnøye med det sjiadominerte regimet i Bagdad.

