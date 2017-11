EU krever å få vite hvem som drepte maltesisk journalist

NTB utenriks

– Jeg vil vite navnet på den som drepte henne, og navnene på dem som beordret dette avskyelige drapet, sier EU-parlamentets president Antonio Tajani.

– Når man dreper en journalist, dreper man ytringsfriheten, sa Tajani fredag.

Ingen stein bør ligge urørt i arbeidet med å etterforske saken, uttalte han. Samme ordlyd valgte EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Vi insisterer på at maltesiske myndigheter snur hver eneste stein for å sikre at dette fryktelige, barbariske drapet ikke fører til situasjonen som de ansvarlige øyensynlig ønsker å oppnå: At ingen tør å stille relevante spørsmål og at ingen journalist tør å granske dem som har makt, sa Timmermans.

– Journalistenes rett til å granske, stille ukomfortable spørsmål og informere omverdenen er en kjerneverdi som må beskyttes for alltid, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

Caruana Galizia ble begravet fredag. Flere hundre mennesker var til stede. Flaggene vaiet på halv stang i Brussel og på Malta, og myndighetene på Malta holdt nasjonal sørgedag.

Gravejournalisten og bloggeren Daphne Caruana Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober. Hun var en sterk kritiker av statsminister Joseph Muscat og hans regjering og anklaget regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Verken Muscat eller Maltas president Marie-Louise Coleiro deltok i begravelsen. Begrunnelsen er at journalistens pårørende ba dem holde seg unna.

(©NTB)