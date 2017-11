Dansk politi aksjonerer mot MC-klubber

NTB utenriks

De elleve tilholdsstedene er foreløpig blitt stengt av politiet i 14 dager, med virkning fra klokken 12 fredag, opplyste dansk politi.

De to klubbenes tilholdssteder ligger på Sjælland og Lolland-Falster.

Bakgrunnen for fredagens politiaksjon er at det 27. oktober brøt ut slagsmål mellom to gjenger under et boksearrangement i Herlev. Det førte til at konflikten mellom de to MC-klubben eskalerte ytterligere, forklarer politiet i en pressemelding.

– Vi ha grunn til å tro at angrepene ville begynne å fokusere på klubbhusene. Derfor velger vi å stenge dem, sier Flemming Madsen fra Særlig Efterforskning Øst (SEØ).

SEØ er politiets spesialavdeling som arbeider for å bekjempe organisert kriminalitet på Fyn og Jylland.

Madsen opplyser at det ikke ble gjort pågripelser i forbindelse med stengingen av lokalene.

(©NTB)