Bahrain deporterte mann dømt for konge-kritikk

Ibrahim Karim ble dømt til to års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i «offentlig å ha fornærmet kongen» i en twittermelding i 2015.

Han ble også funnet skyldig i å ha «fornærmet Saudi-Arabia og dets konge», men nektet under rettssaken for at det var han som disponerte twitterkontoen meldingene ble lagt ut på.

Mandag ble Karim, som tidligere er fratatt statsborgerskapet, løslatt fra det beryktede Jaw-fengselet i Bahrain og deportert til Irak, opplyser Amnesty International. De har hatt Karim på sin liste over samvittighetsfanger.

Bahrain er en av USAs fremste allierte i regionen og huser flere amerikanske flybaser og hovedkvarteret for den amerikanske marinens femte flåte.

Landet styres av kongen, som selv utpeker statsministeren og medlemmene av overhuset i nasjonalforsamlingen. Kongen tilhører den sunnimuslimske minoriteten, og politiske partier er forbudt.

