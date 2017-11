Tillerson til Myanmar for å diskutere humanitær krise

NTB utenriks

Tillersons besøk i hovedstaden Naypyidaw finner sted onsdag 15. november. Han skal diskutere den humanitære krisen i Rakhine og USAs støtte til dem demokratiske overgangen i landet, opplyser en talskvinne for utenriksministeren.

Det er ikke kjent om han skal møte fredsprisvinner og landets leder Aung San Suu Kyi. Tillersons talskvinne opplyser bare at han skal møte høytstående representanter for landet.

Over 600.000 rohingya-muslimer har flyktet over grensa fra delstaten Rakhine til Bangladesh siden august, ifølge FN. Flyktningene har fortalt om voldtekt og tortur og sagt at soldater og regjeringsvennlig milits i Myanmar har satt fyr på landsbyene deres.

FN mener myanmarske sikkerhetsstyrker har stått bak systematiske og samordnede angrep på minoritetsgruppen. FNs generalsekretær António Guterres har anklaget Myanmar for etnisk rensing. USA holder hæren ansvarlig for volden, og ikke Aung San Suu Kyis sivile regjering.

