Suu Kyi besøker konfliktrammede Rakhine for første gang

Suu Kyi er i Sittwe, og vil dra til Maungdaw og Buthiduang også, bekrefter en offisiell tjenestemann.

– Det vil bli en dagstur, sier talsmann for regjeringen Zaw Htay til nyhetsbyrået AFP. Htay hadde ikke mer informasjon om hva Suu Kyis skal foreta seg under besøket.

Aung San Suu Kyi er blitt kritisert for ikke å ha grepet inn mot de militære under offensiven i Rakhine-provinsen. Hun sa i en tale i september at flyktninger med bekreftet statsborgerskap vil bli sluppet inn igjen i Myanmar.

Rundt 582.000 rohingya-muslimer har flyktet til Bangladesh fra sine hjem i Myanmar siden 25. august, ifølge FN.

Rohingyaer er en svært marginalisert folkegruppe i Myanmar som nektes statsborgerskap fordi de av myanmarske myndigheter stort sett regnes som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

De er ikke anerkjent som en egen folkegruppe og kalles derfor bengalere, ikke rohingyaer, i Myanmar. Store deler av Myanmars buddhistiske befolkning deler dette synet.

Om lag halvparten av rohingyaene som har vært bosatt i Myanmar, har flyktet til Bangladesh.

