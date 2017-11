Spacey oppsøker hjelp etter anklager om seksuelle tilnærmelser

NTB utenriks

– Kevin Spacey bruker nå den tiden som trengs på å oppsøke hjelp og behandling, sier hans publisist Staci Wolfe i en uttalelse.

Det er ikke klart hva slags hjelp Spacey nå oppsøker, og Wolfe gir ingen ytterligere opplysninger, melder CNN.

Men uttalelsen kommer etter at skuespiller Anthony Rapp, som for tiden er aktuell i TV-serien «Star Trek: Discovery», i et intervju med Buzzfeed søndag anklaget Spacey for seksuelle tilnærmelser i 1986. Da var Spacey 26 år og Rapp 14 år.

Spacey beklaget tidligere denne uken denne hendelsen, men sa han ikke kunne huske den angivelige episoden for over 30 år siden. Netflix har som følge av anklagene stanset produksjonen av sjette sesong av TV-serien «House of Cards» hvor Spacey spiller hovedrollen.

Onsdag sto en annen skuespiller fram, mexicanske Roberto Cavazos. Han beskrev to situasjoner der Spacey prøvde seg på en måte som «grenset til trakassering». Cavazos tror mange flere vil stå fram og fortelle om tilsvarende saker med Spacey.

Beskyldningene er kommet fram i kjølvannet av skuespiller Alyssa Milanos kampanje #metoo, som hun startet etter at flere skuespillere anklaget Hollywood-produsent Harvey Weinstein for trakassering, voldtekt og andre overgrep. Senere har regissørene James Toback og Brett Ratner, og skuespillerne Jeremy Piven og Dustin Hoffman, blitt anklaget for trakassering.

