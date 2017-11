Mange drept i kamper i Tyrkia

NTB utenriks

Sammenstøtene torsdag fant sted i tre provinser sørøst i Tyrkia med overveiende kurdisk befolkning. Blant de drepte var 31 væpnede opprørere og 8 medlemmer av sikkerhetsstyrkene, ifølge innenriksdepartementet i Ankara.

De voldsomste kampene brøt ut torsdag morgen i småbyen Semdinli, som ligger i provinsen Hakkari på grensa til Irak. Regjeringsstyrkene oppdaget en gruppe opprørere som var i ferd med å gå til angrep, ifølge hæren. Seks soldater og to lokale militsmedlemmer som kjempet for regjeringen, ble drept i kampene. Innenriksdepartementet opplyser at kamphelikoptre og kampfly ble satt inn, og at 19 opprørere ble drept.

I en separat hendelse ble ni opprørere drept i et sammenstøt i provinsen Tunceli, mens tre andre ble drept i provinsen Sirnak, ifølge departementet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa i en tale i Ankara torsdag ettermiddag at kampene fortsatt pågår.

Det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK har ført et væpnet opprør mot tyrkiske myndigheter siden 1984. En våpenhvile ble innført i 2013, men kampene ble gjenopptatt to år senere.

I vår anslo FNs høykommissær for menneskerettigheter at opptil 500.000 mennesker er blitt drevet på flukt som følge av militæroffensiven i de overveiende kurdiske områdene sørøst i Tyrkia.

