FN krever etterforskning av drap på sivile i Mosul

Mints 2.521 sivile ble drept under de irakiske regjeringsstyrkenes offensiv for å gjenerobre Mosul fra IS, går det fram av en rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– De skyldige må stilles til ansvar for sine avskyelige forbrytelser, sier Zeid Ra'ad Al Hussein.

Mosul ble erobre av IS i 2014. I oktober i fjor innledet irakiske regjeringsstyrker og alliert milits en offensiv for å gjenerobre millionbyen, noe de med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS lyktes med i juli.

Etterforskere fra FN har siden forsøkt å kartlegge hva som skjedde under gjenerobringen. Det er samlet vitneutsagn som blant annet dokumenterer at tusenvis av sivile ble brukt som levende skjold, at boliger ble bombet med overlegg og at sivile på flukt ble angrepet.

Over 800.000 mennesker ble drevet på flukt under gjenerobringen av Mosul, og FNs høykommissær for flyktninger krever at alle parter etterforskes.

Ifølge FN ble «461 sivile drept i flyangrep under den mest intensive fasen av offensiven fra 19. februar».

FNs høykommissær for menneskerettigheter oppfordrer Irak til å be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om straks å innlede etterforskning.

– Ved å straffeforfølge de ansvarlige for internasjonale forbrytelser i Mosul, vil irakiske myndigheter sende et budskap til det irakiske folk som har lidd, uansett når eller hvor, om at rettferdigheten endelig skjer fyllest, heter det i en kunngjøring fra Zeid Ra'ad Al Hussein.

