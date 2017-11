NTB utenriks

Rentehevingen er den første på et tiår. Formålet med den er først og fremst å dempe inflasjonen som er på nærmere 3 prosent.

Det britiske pundet har sunket kraftig i verdi på grunn av usikkerhet omkring brexit, noe som har bidratt kraftig til prisstigningen i Storbritannia. Samtidig er den økonomiske utsiktene i landet ikke like sterke som før, noe som gjør at mange venter at sentralbanken vil være forsiktig med videre renteøkninger.

