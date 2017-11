Arrestordre mot Carles Puigdemont lar vente på seg

NTB utenriks

Den spanske dommeren Carmen Lamela kommer ikke til å utstede en arrestordre mot Puigdemont torsdag, opplyser kilder ved domstolen til det spanske nyhetsbyrået EFE. Årsaken skal være stort arbeidspress.

Det er ventet at avgjørelsen kan falle fredag, melder Reuters.

Puigdemont, samt fire andre tidligere ministre, flyktet tidligere denne uka til Brussel.

I varetekt

Tidligere på dagen sendte dommeren i Madrid åtte avsatte medlemmer av Catalonias regjering i varetektsfengsel mens etterforskningen pågår. Kausjonen er satt til 50.000 euro for en niende minister.

– Catalonias legitime regjering er fengslet for sine ideer og for å ha vært lojale til mandatet godkjent av parlamentet i Catalonia, tvitret Puigdemont torsdag kveld.

De åtte som er varetektsfengslet, inkluderer den avsatte visepresidenten Oriol Junqueras.

De ble senere på dagen fraktet i politibiler med fulle sirener til ulike fengsler i Madrid-området. De avsatte ministrene ble møtt med både buing og heierop da de ankom spansk høyesterett.

Demonstrasjoner

I Barcelona og andre katalanske byer samlet flere tusen mennesker seg torsdag kveld til protest- og støttemarkering for de fengslede.

Det var den største separatistbevegelsen i Catalonia, ANC, som hadde bedt folk om å møte opp til en fredelig demonstrasjon utenfor det katalanske parlamentet torsdag kveld.

Uavhengighetsbevegelsen mobiliserer også til en storprotest 12. november i Barcelona.

Risikerer 30 års fengsel

De tidligere katalanske regjeringsmedlemmene er siktet for opprør, oppvigleri og underslag som følge av folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania og den påfølgende erklæringen om uavhengighet, og de risikerer dermed opptil 30 års fengsel.

Puigdemont har, ifølge advokaten sin, sagt at han bare frivillig vender tilbake til Spania dersom han får garantier for «en rettferdig rettergang». Det er uklart hva han mener at dette rent konkret innebærer.

Puigdemont lover derimot å samarbeide med belgisk politi, dersom det utstedes en europeisk arrestordre mot ham, opplyser advokaten Paul Bekaert i Brussel.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å samarbeide med belgisk politi, understreker Bekaert.

Han gjentok at det er helt utelukket for Puigdemont å søke asyl i Belgia.

(©NTB)