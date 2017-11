Trump vil legge ned Grønt kort-lotteriet etter New York-angrepet

NTB utenriks

Den mistenkte angriperen «er et dyr» som bør sendes til Guantanamo, uttalte Trump onsdag. 29-åringen som er mistenkt for å ha kjørt ned og drept åtte mennesker på Manhattan dagen i forveien, kom til USA fra Usbekistan i 2010. Ifølge Trump kom Sayfullo Saipov til USA via det såkalte Grønt kort-lotteriet, et immigrasjonsprogram som gir enkelte permanent oppholdstillatelse i USA.

Presidenten ber Kongressen «umiddelbart» ta fatt på arbeidet for å avslutte programmet.

– Vi skal ta alle nødvendige skritt for å beskytte vårt folk, sa Trump før han skulle holde et møte med administrasjonen sin i Det hvite hus onsdag.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo er uenig i Trumps angrep.

– Du tilrettelegger for terroristene i den grad du nå splitter vårt land. Tonen din bør være fullstendig motsatt av det den er nå, sier Cuomo, henvendt til Trump.

Cuomo viser konkret til Trumps meldinger på Twitter onsdag der Trump kritiserer Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer.

– En Chuck Schumer-skjønnhet. Schumer bidrar til å importere Europas problemer, tvitret Trump.

Programmet han viser til, ble innført under den republikanske presidenten George W. Bush.

Schumer var raskt med å svare på Trumps utfall.

– Det virker som om det ikke er for tidlig å politisere tragedien, tvitret Schumer onsdag.

– President Trump burde i stedet for å politisere og splitte Amerika, noe han alltid ser ut til å gjøre under nasjonale tragedier, heller fokusere på virkelige løsninger – finansiering av antiterrortiltak – noe han i det siste budsjettet foreslo å kutte, fortsatte senatoren.

