Terrormistenkt 19-åring varetektsfengslet i Tyskland

Mannen ble pågrepet i Schwerin nordøst i Tyskland tirsdag morgen.

– Et alvorlig angrep er blitt forhindret. Denne aksjonen fant sted i rette øyeblikk: Sent nok til å sikre nødvendig bevis, men tidlig nok til å uskadeliggjøre en potensiell fare, sa innenriksminister Thomas de Maizière.

Onsdag ble 19-åringen varetektsfengslet, men det er foreløpig ikke tatt ut siktelse.

Ifølge den føderale påtalemyndigheten for antiterrorsaker mistenkes den unge syreren for å ha «planlagt og allerede konkret forberedt et islamistisk motivert angrep ved bruk av svært kraftig sprengstoff».

Mannen skal ha kjøpt kjemikalier og andre materialer for å framstille TATP-sprengstoff, men det er ikke kjent hvilke mål i Tyskland han eventuelt skal ha planlagt å slå til mot.

Det foreligger heller ingen beviser for at mannen er tilknyttet noen terrorgruppe, opplyste påtalemyndigheten tirsdag.

19-åringen søkte asyl i Tyskland i september 2015, og han ble innvilget opphold i tre år i april 2016.

