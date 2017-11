Storbritannias forsvarsminister går av etter anklager om trakassering

NTB utenriks

Fallon valgte onsdag kveld å gå av etter at han tirsdag innrømmet å ha befølt journalisten Julia Hartley-Brewer på et kne under en middag i regi av De konservative i 2002.

– Han har beklaget episoden som skjedde for 15 år siden, og både Julia og han anser nå saken som avsluttet, sa en talsmann for Fallon til Sky News tirsdag kveld.

En venn av Fallon la da til at Fallon hadde gått over streken, men at Hartley-Brewer og Fallon i dag er «gode venner».

Hartley-Brewer selv blåser av hele saken. Tirsdag la hun ut en melding på Twitter, med bilde av knærne. «Full medisinsk undersøkelse i dag morges, og ja, begge knærne mine er intakt. Ta dere sammen, folkens», skriver hun med humoristisk snert.

Fallon sier ifølge BBC at han støtter statsminister Theresa Mays og Parlamentets engasjement for å ta påstander om seksuell trakassering fra politikere på alvor.

– Har sviktet

Fallons avskjedsbrev ble onsdag kveld publisert på Twitter av Sky News. I brevet skriver Fallon at han går av som statsråd, men at han fortsetter som folkevalgt parlamentariker for sin krets Sevenoaks.

I brevet utdyper han hvorfor han går av etter tre og et halvt år som forsvarsminister:

– En rekke beskyldninger har de siste dagene dukket opp om parlamentsmedlemmer, noen av dem om min egen oppførsel i fortiden. Mange av disse anklagene er usanne, men jeg aksepterer at jeg i min fortid kanskje ikke oppfylte den høye standarden som vi krever av våre væpnede styrker, som jeg har hatt æren av å representere. Jeg har reflektert over min stilling og derfor sier jeg opp som forsvarsminister, skriver han.

May takker

Statsminister Theresa May var raskt ute med å svare Fallon. I et brev takker May ham for hans beslutning.

– Jeg setter pris på måten du har vurdert din stilling på, og eksempelet du ønsker å vise overfor forsvarsansatte, kvinner og andre, skriver May.

Hun framhever Fallons «lange og imponerende statsrådskarriere» og takker ham for hans innsats.

Theresa May skal torsdag utpeke ny forsvarsminister, tvitrer The Daily Telegraphs politiske korrespondent Christopher Hope, med henvisning til kilder i Downing Street. Ifølge kildene vil det trolig kun være snakk om interne rokeringer i regjeringen.