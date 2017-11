Senator raste mot internettgiganter i Kongressen

NTB utenriks

Under høringen i Kongressen skulle representanter fra de tre selskapene svare på hvordan de vil unngå at noe lignende skjer igjen. De var innkalt til høringen etter nye avsløringer, som blant annet innebar at så mange som 126 millioner amerikanere kan ha fått servert falske nyheter om amerikansk politikk. Det bekreftet Facebook tirsdag.

Minnesota-senatoren Al Franken var en av dem som gikk hardest ut i høringen.

– Folk kjøper reklame på deres plattformer med rubler. Det er politiske annonser. Hvordan kunne dere klare å ikke legge sammen to og to, sa en tydelig opprørt Franken under høringen.

Senator Richard Leahy kritiserte selskapene for deres sene reaksjon på problemet. Han sa han trodde annonseavdelingene i selskapene hadde sett på inntjeningen og skulle ønske at de hadde sett nærmere på innholdet.

Russisk gruppe

Facebooks representant, sjefjurist Colin Stretch, erkjente at de tre selskapene burde oppdaget Russlands innblanding.

– Vi er enige om at vi må gjøre det bedre for å forhindret det, sa Stretch.

Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.

Google har også avdekket «misbruk av våre plattformer under valget i regi av aktører knyttet til Internet Research Agency i Russland». Den russiske gruppen sto bak over 80.000 innlegg på Facebook.

Avsluttes onsdag

De 80.000 innleggene ble publisert mellom juni 2015 og august 2017 og handlet ofte om splittende sosiale og politiske saker, som for eksempel abort og våpenrettigheter.

Google sa at den russiske gruppen lastet opp mer enn 1.100 videoer på YouTube, og Twitter bekreftet at det er funnet over 2.700 kontoer på deres plattform som knyttes til gruppen.

Høringene, som avsluttes onsdag, er en del av Kongressens gransking av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg.

