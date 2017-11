Sør-Koreas president: USA må ikke starte krig på egen hånd

NTB utenriks

Han kom onsdag med en tydelig beskjed til USA og president Donald Trump, som gjentatte ganger har truet Nord-Korea.

– Det bør ikke iverksettes noen militæraksjon på den koreanske halvøya uten vårt samtykke, sa Moon i den sørkoreanske nasjonalforsamling.

– Vi vil ikke gjenta den tragiske historien med kolonialisering og splittelse hvor vår nasjons skjebne ble avgjort uten hensyn til vår vilje, la han til.

Korea var en japansk koloni fra 1910 til 1945. Etter Japans nederlag i andre verdenskrig ble landet delt i to deler – Nord- og Sør-Korea – som ble okkupert av Sovjetunionen og USA.

Enkelte sørkoreanske politikere mener USA igjen bør utplassere taktiske atomvåpen i landet for å avskrekke Nord-Korea. Noen har også foreslått at Sør-Korea kan utvikle egne atomvåpen.

Moon forsikret onsdag at det ikke er aktuelt og at landet fortsatt har som mål at det ikke skal være noen kjernefysiske våpen på den koreanske halvøya.

