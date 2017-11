Putin besøker Iran

NTB utenriks

Putins besøk i den iranske hovedstaden blir sett på som en klar avvisning av USAs politikk overfor landet.

USAs president Donald Trump har de siste månedene skjerpet retorikken mot Iran, som han anklager for å spre terror og ustabilitet i Midtøsten.

Trump truer også med å trekke USA fra atomavtalen som er inngått med Iran, noe de øvrige undertegnerne – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – ikke akter å gjøre.

Avtalen trådte i kraft i 2016 og sikrer internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) står for overvåkingen og har fastslått at Iran holder sin del av avtalen. Trump er uenig.

– Det er ingen som bryr seg om amerikanernes retorikk, sa Irans viseutenriksminister Ebrahim Rahimpur tirsdag.

Russland og Iran er også de fremste støttespillerne til president Bashar al-Assad, og det er ventet at utviklingen i Syria vil bli et sentralt tema under samtalene i Teheran.

