Politiet: New York-angrep var planlagt i ukevis

Sayfullo Saipov, som kom til USA fra Usbekistan i 2010, ble skutt av politiet etter at han hoppet ut av bilen og viftet med et lekevåpen.

Under en pressekonferanse onsdag opplyste New Yorks visepolitimester John Miller at 29-åringen er avhørt på sykehuset, og at han angivelig hadde planlagt aksjonen i flere uker.

Saipov var ifølge Miller også i besittelse av en håndskrevet lapp der han hyllet den ytterliggående islamistgruppa IS.

Teksten på lappen lød «Den islamske stat vil eksistere i all evighet».

Millier opplyste videre at Saipov ikke har vært i politiets søkelys tidligere.

