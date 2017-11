Obama: – Newyorkere er så tøffe som man kan få blitt

NTB utenriks

– Michelle og jeg tenker på ofrene i dagens angrep i New York og alle som holder oss trygge. Newyorkere er så tøffe som man kan få blitt, skriver Obama på Twitter.

Også Bill Clinton tok til Twitter etter påkjørslene der åtte mennesker mistet livet.

– Newyorkere ser dette angrepet for hva det er – et forsøk på å spre frykt. Vi vil stå opp mot terror mens vi sørger for ofrene og takker New York-politiet, tvitret han.

Storbritannias statsminister Theresa May sa at hun var rystet over angrepet og at Storbritannia står sammen med New York.

– Sammen vil vi bekjempe terrorisme, sa hun.

– Vår kamp for frihet samler oss mer enn noensinne, sa hennes franske kollega Emmanuel Macron.

President Donald Trump var raskt ute på Twitter etter hendelsen.

«Dette ser ut som nok et angrep av en veldig syk og sinnsforvirret person. Politiet følger dette tett. IKKE I USA!», skrev presidenten kort tid etter at han ble brifet om angrepet.

Senere fulgte han opp: «Mine tanke, kondolanser og bønner går til ofrene og familiene i terrorangrepet i New York. Gud og landet er med dere!»

Åtte mennesker ble drept og minst elleve skadd på den travle sykkelstien noen kvartaler unna World Trade Center tirsdag kveld.

(©NTB)