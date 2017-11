New York-angriper avhørt – hyller IS

NTB utenriks

29 år gamle Sayfullo Saipov, opprinnelig fra Usbekistan, kom til USA i 2010 via Grønt kort-lotteriet, bekrefter det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

Onsdag ble 29-åringen avhørt på sykehuset der han ble operert etter å ha blitt skutt av politiet under pågripelsen tirsdag.

Saipov hadde planlagt aksjonen i flere uker, opplyste New Yorks visepolitimester John Miller på en pressekonferanse.

Saipov var ifølge Miller også i besittelse av en håndskrevet lapp der han hyllet den ytterliggående islamistgruppa IS. «Den islamske stat vil eksistere i all evighet», sto det på lappen.

Miller opplyste videre at mannen ikke har vært i politiets søkelys tidligere.

Både politiet og New Yorks ordfører Bill de Blasio omtaler tirsdagens angrep som terror. Åtte personer ble drept og elleve såret da de ble meid ned av en mann i en pickup på en sykkelvei.

Trump: Nok!

USAs president Donald Trump rettet pekefingeren mot den ytterliggående islamistgruppa kort tid etter angrepet.

– Vi må ikke tillate IS å returnere eller ta seg inn i landet vårt etter å ha beseiret dem i Midtøsten eller andre steder. Nok!, skrev presidenten på Twitter.

Han tvitret også tirsdag at gjerningsmannen i New York ser ut til å være en «svært syk og sinnsforvirret person». Onsdag sa Trump i forkant av et møte i Det hvite hus at angriperen er «et dyr» og at han «helt opplagt» vil vurdere å sende 29-åringen til Guantanamo.

Rødt lys til grønt kort

Trump oppfordrer Kongressen til å stenge Grønt kort-lotteriet, et program som gir enkelte innvandrere permanent oppholdstillatelse.

Trump varsler også at de strenge rutinene for å sjekke folk som reiser inn i USA, skal trappes ytterligere opp.

Trump langet også ut mot Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer.

– En Chuck Schumer-skjønnhet. Schumer bidrar til å importere Europas problemer, tvitret presidenten, med henvisning til Grønt kort-programmet.

Programmet ble innført med støtte fra begge partier under den republikanske presidenten George W. Bush.

Schumer var også med i en gruppe på åtte senatorer som for tre år siden foreslo å avvikle ordningen som ledd i en foreslått immigrasjonsreform, ifølge AP.

– Splitter USA

New Yorks guvernør Andrew Cuomo ber Trump åpne øynene.

– Du tilrettelegger for terroristene i den grad du nå splitter vårt land. Tonen din bør være fullstendig motsatt av det den er nå, sier Cuomo, henvendt til Trump.

Schumer var også raskt ute med å svare på Trumps utfall.

– Det virker som om det ikke er for tidlig å politisere tragedien, tvitret Schumer onsdag.

– President Trump burde i stedet for å politisere og splitte Amerika, noe han alltid ser ut til å gjøre under nasjonale tragedier, heller fokusere på virkelige løsninger – finansiering av antiterrortiltak – noe han i det siste budsjettet foreslo å kutte, fortsatte senatoren.

– Vanskelig å stanse

Tirsdagens angrep er det siste i en lang rekke terrorangrep der kjøretøy har blitt brukt som våpen.

Å avsløre enkeltpersoner som har planer om slike angrep, og hindre at de gjennomføres, er vanskelig.

– USA har allerede mer politi og strengere kontroll av immigrasjon enn de fleste. Det er lite Trump kan gjøre for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det man opplevde i New York tirsdag, sier terrorekspert og forsker Ståle Ulriksen til NTB.

