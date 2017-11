Mange drept i flyangrep mot marked og hotell i Jemen

NTB utenriks

Ifølge en talsmann for det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i hovedstaden Sana, ble minst 26 mennesker drept i det saudiledede flyangrepet i Sahar-distriktet, flere av dem var barn.

Ni andre ble såret i angrepet, som også rammet et lite hotell ved markedsplassen i Sahar-distriktet, opplyser talsmannen Abdellah al-Ezi.

Øyenvitner nyhetsbyrået Reuters har snakket med i Sahar, forteller også om minst 26 drepte. Bilder fra stedet viser et dypt krater, omgitt av forvridde metallrester som trolig var boder på markedsplassen.

Sahar-distriktet ligger i Saada-provinsen helt nordøst i Jemen, på grensa til Saudi-Arabia. Det var i dette området den militante Houthi-bevegelsen oppsto på 1990-tallet.

Store sivile tap

En talsmann for den saudiarabiske regjeringshæren opplyste tidligere i år at landet hadde gjennomført over 100.000 flyangrep i Jemen siden de gikk til krig mot Houthi-bevegelsen i mars 2015.

Koalisjonen har ikke kommentert meldingene om det siste angrepet i Sahar-distriktet.

Tusenvis av sivile er drept i angrepene, som blant annet har rammet skoler og sykehus. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av krigen.

Mulige krigsforbrytelser

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

Saudi-Arabia avviser kritikken og la i midten av september fram en rapport som slo fast at samtlige mål som var bombet til da, med unntak av tre, var «legitime militære mål».

Rapporten anklaget videre Houthi-opprørerne for bevisst bruk av skoler, fabrikker, sykehus og andre sivile mål til våpenlagre og kommunikasjonssentre.

Ensidig propaganda

Menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale medier avviste rapporen som «ensidig propaganda», og det samme gjorde norske diplomater i Saudi-Arabia.

– Rapporten er en del av den intense informasjons- og propagandakrigen som føres regionalt og internasjonalt og hvor koalisjonsstyrkene hevder å holde seg godt innenfor internasjonal humanitærrett, slår de fast i et notat NTB har fått tilgang til.

(©NTB)