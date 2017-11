Kongressen offentliggjør Facebook-annonser knyttet til Russland

NTB utenriks

Beslutningen ble tatt onsdag mens Facebook, sammen med Google og Twitter, står sentralt i flere høringer i Senatet og Representantenes hus for andre dag på rad. De tre selskapene må svare på kritikk om at de ikke gjorde nok for å hindre russiske interesser fra å forsøke å påvirke valget i USA.

Facebook har selv valgt å ikke legge fram hvilke annonser det var snakk om, men Kongressen har nå frigitt de aktuelle innleggene. Mange av dem var reklamer som det russiske selskapet Internet Research Agency kjøpte under presidentvalget i fjor og som dreier seg om splittende sosiale saker som blant annet innvandring og homofiles rettigheter.

Da høringene startet tirsdag, opplyste Facebook at Internet Research Agency kan ha nådd ut til opptil 126 millioner brukere med reklamene.

