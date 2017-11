Hamas overlater grenseovergang til palestinsk selvstyremyndighet

NTB utenriks

Maktoverføringen ved grensen i Rafah er i tråd med den palestinske forsoningsavtalen mellom Hamas og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' Fatah-parti.

Den palestinske selvstyremyndighetens sjef for grenseoverganger, Nazmi Muhanna, og hans motpart i Hamas har signert en avtale som innebærer at Abbas' regjering tar kontroll over grensa til Egypt.

En AFP-journalist observerte onsdag også at Hamas' anlegg ved en grenseovergang mot Israel ble demontert.

Forsoningsavtalen, som ble meklet fram i Egypt i oktober, innebærer at den palestinske selvstyremyndigheten skal få full kontroll over Gazastripen innen 1. desember.

Hamas vant valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene i 2006, men ble ikke anerkjent av omverdenen, som stempler gruppen som en terroristorganisasjon.

