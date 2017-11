Halloween-paraden i New York trosset terrorangrepet

NTB utenriks

Sikkerheten var tung da Greenwich Village-paraden startet tirsdag rundt 1,6 kilometer fra stedet der en mann timer tidligere meide ned fotgjengere og syklister med en lastebil. Men opptoget gikk sin gang med sitt sedvanlige surrealistiske preg og ble fulgt av tusenvis av tilskuere.

– Jeg lar det ikke skremme meg. Du kan ikke la det stoppe deg fra å leve livet ditt, sa Cathryn Strobl (23) fra New York mens hun ventet på å delta i sitt Buffy the Vampire Slayer-kostyme.

Politiet var på plass med ekstramannskap, inkludert tungt bevæpnet tjenestemenn og kjøretøy satt opp som beskyttelse langs ruten.

Paraden, som er åpen for alle som har kledd seg ut, begynte i 1973 med en dukkespiller som marsjerte med sin familie og som senere har utviklet seg til et TV-overført festfyrverkeri av et opptog.

Spøkelser, troll, zombier, superhelter, menn på stylter, en gjeng humler og en flåte på hjul med toppløse deltakere var blant dem som kom opp 6th Avenue mens tilskuere holdt takten til trommer og karibisk musikk.

Likevel virket oppmøte mindre enn vanlig for Tamia Gholston, som var en av deltakerne i paraden.

– Kanskje det skyldes terrorangrepet, sa New York-innbyggeren som for anledningen var kledd ut som Batgirl.

(©NTB)