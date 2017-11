Fem argentinere og en belgier blant de drepte i New York

NTB utenriks

Det bekrefter Argentinas utenriksdepartement overfor nyhetsbyrået DPA. Ofrene skal ha vært på besøk fra den argentinske byen Rosario, 300 kilometer nord for Buenos Aires. Turistene var på sykkeltur gjennom Manhattan da de ble truffet av gjerningsmannens pickup.

Et annet medlem av gruppen med argentinere er blant de elleve som ble skadd.

Den sjette av de døde er belgisk statsborger.

– Det er med tungt hjerte at jeg kan meddele at det er et belgisk offer på Manhattan. Mine kondolanser går til familien og venner, skrev visestatsminister og utenriksminister Didier Reynders på Twitter.

«Mine tanker er med alle berørte av dette forferdelige angrepet på Manhattan. Vi står sammen med USA i vår felles kamp mot terrorisme», skrev Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Ifølge flere politikilder er det en 29 år gammel mann fra Tampa i Florida som står bak ugjerningen. Han ble pågrepet etter å ha blitt skutt av politiet da han gikk ut av bilen mens han holdt opp to våpenkopier. En paintballpistol og en softgun ble senere funnet ved pågripelsesstedet.

Han skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor) da han forlot kjøretøyet, ifølge flere amerikanske medier.

Hendelsen fant sted noen kvartaler unna World Trade Center tirsdag kveld. Minst åtte er drept og elleve er såret, ifølge New York-politiet.

