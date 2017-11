Ekspert: Trump har få nye virkemidler i kampen mot terror

NTB utenriks

– USA har allerede mer politi og en strengere form for kontroll av immigrasjon enn de fleste. Det er lite Trump kan gjøre for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det man opplevde i New York tirsdag, mener Ståle Ulriksen, terrorekspert og forsker ved Sjøkrigsskolen.

Åtte mennesker ble drept og minst elleve skadd da en mann styrte en bil inn på den travle sykkelveien noen kvartaler unna World Trade Center tirsdag.

Ulriksen minner om at det ble innført svært omfattende overvåking etter terrorangrepene 11. september 2001.

– Det er et dilemma hvor mye overvåking man kan ha samtidig som man skal være et demokrati, fastslår han.

– Jeg har vondt for å se at Trump har noe mer å spille på som kan løse problemet, enten det gjelder nye kontroller med innvandring eller rene sikkerhetstiltak i gatene, sier han til NTB.

Ulriksen sier at det ikke er mulig å innføre sikkerhetstiltak overalt, og påpeker også at mannen som antas å stå bak angrepet i New York, hadde bodd flere år i USA.

– Det man kanskje kunne gå løs på, er hvordan man integrerer innvandrere og hvordan man kan fange opp psykisk ustabile, sier forskeren og påpeker at han har liten tro på at Trump vil gjøre det.

– Dessuten har man jo sett at det er rotekte amerikanere som stadig vekk utfører terrorangrep, som angrepet i Las Vegas tidligere i høst, legger han til.

Stephen Paddock fra Nevada skjøt og drepte nesten 60 mennesker under en konsert i Las Vegas 1. oktober.

