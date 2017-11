Dansk «kullsvart og vis» roman vant Nordisk råds litteraturpris

NTB utenriks

– En kullsvart og vis roman, oppsummerte juryen om romanen.

– Den trekker garn i dypet, i vårt felles dyp, slik bare virkelig litteratur kan gjøre det.

Thorup debuterte i 1967 med diktsamlingen «Indeni – Udenfor» og har dermed 50 års forfatterjubileum i år.

Juryen peker på at forfatteren ofte gir stemme til dem som ellers ikke blir hørt, de skrøpelige, de marginaliserte, de som er «feil» – og sånn er det også i den nye romanen. Boken er foreløpig ikke oversatt til norsk.

-Uvirkelig

– Jeg er svært overveldet. Det er en stor ære, sa Thorup da hun mottok prisen onsdag kveld.

– Det er uvirkelig å stå her, på denne scenen, i denne store salen. Det er som et beskyttelsesrom hvor vi er avskåret fra den rå virkeligheten som er litteraturens element, sa hun.

Romanen «Erindring om kærligheden» tegner et portrett av kvinnen Tara, som konstant rekker hånden ut til de utsatte i samfunnet. Litt tilfeldig får hun datteren Siri, en oppgave hun har vanskelig for å takle.

Juryen beskriver boken som et hjerteskjærende og nådeløst forløp der spørsmål om retter og plikter, det private og det politiske – og ikke minst kjærlighetens styrke og pris – behandles i en stadig mer nyansert form.

De norske nominerte var Vigdis Hjorth for «Arv og miljø» og Henrik Nor-Hansen «Termin. En fremstilling av vold i Norge».

Fikk pris posthumt

Den avdøde, svensk barnebokforfatteren Ulf Stark ble hedret med pris for beste barne- og ungdomslitteratur for «Djur som ingen sett utom vi», som han har laget i samarbeid med illustratør Linda Bondestam.

Sammen har de to skapt en bok som er helt unik, mente juryen.

– De fargesprakende bildene og de fyndige og melankolske diktene om ukjente dyr skaper en helhet som har fokus på eksistensens vilkår, heter det i juryens begrunnelse.

– Ulf Stark, som tildeles prisen posthumt, har lagt all sin livsvisdom i disse tekstene. De utgjør et litterært testament, og de peker samtidig framover med sin toleranse, heter det videre.

Linda Bondestam hadde tårer i øynene da hun beskrev samarbeidet med den nå avdøde forfatteren.

– I kveld håper jeg det bys på drinker i poethimmelen, sa hun i takketalen.

Tre priser til Finland

Norge endte uten pris under festforestillingen i Finlandiahuset i Helsingfors, mens vertsnasjonen Finland hentet hjem tre av fem prisene: filmprisen, musikkprisen og miljøprisen.

Regissør Selma Vilhunen vist at hun har en følsomhet uten om det vanlige i vinnerfilmen «Tyttö nimeltä Varpu» (Little Wing), mente juryen.

– Det er en film som på intelligent vis leker med fremstillingen av jenter og unge kvinner på film, heter det i juryens begrunnelse.

Vilhunen var overveldet og sa at prisen betyr mye for henne.

– Det viser at dere har sett hovedrollefiguren – ikke bare som representativ for sitt kjønn eller sin alder, men som et menneske, sa hun.

Den norske filmen «Fluefangeren» av regissør og manusforfatter Izer Aliu og produsent Khalid Maimouni var nominert, men nådde altså ikke opp.

Den finske dirigenten Susanna Mälkki fikk årets musikkpris, mens miljøprisen gikk virksomheten RePack, som har laget gjenbruksemballasje til e-handel.

