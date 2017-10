NTB utenriks

Mannen ble pågrepet av spesialstyrker i Schwerin nordøst i Tyskland tidlig tirsdag morgen.

19-åringen er mistenkt for å ha forberedt et islamistisk motivert bombeangrep i landet, heter det i en pressemeldingen fra den føderale påtalemyndigheten for antiterrorsaker.

