SOHR: Barn drept i angrep mot skole i Syria

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble barna drept da det landet en granat ved porten til en skole i Jisreen, en landsby i Øst-Ghouta.

Foruten de fem som ble drept i angrepet, ble mange også såret, opplyser den syriske eksilgruppa.

Øst-Ghouta har vært under beleiring og vedvarende angrep fra regjeringsstyrker siden krigen brøt ut, også etter at det ble forhandlet fram en avtale om å gjøre området til en såkalt demilitarisert sone.

FN opplyste mandag at de for første gang på over en måned hadde greid å frakte inn nødhjelp til innbyggerne i området.

FNs barnefond (UNICEF) opplyste nylig at tusenvis av barn sulter i Øst-Ghouta og betegnet situasjonen for 1.500 av dem som kritisk.

