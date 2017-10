Puigdemont innkalles av spansk dommer

NTB utenriks

Den avsatte regionpresidenten hans avsatte regjeringsmedlemmer skal avhøres torsdag morgen klokken 9. Utspørringen vil trolig pågå også hele fredag, opplyser dommer Carmen Lamela.

Innkallingen ble kunngjort tirsdag kveld, etter at det tidligere på dagen ble kjent at seks medlemmer av den avsatte folkevalgte regionforsamlingen i Catalonia innkalles til høring, siktet for oppvigleri, underslag og «opprør».

Puigdemont og fem av hans avsatte regjeringsmedlemmer var tirsdag i Brussel der de forsøkte å oppnå «frihet og trygghet», som han formulerte det under en pressekonferanse. Han sa da at han ikke kommer til å dra tilbake til Spania før det foreligger «garantier» om en rettferdig juridisk prosess.

