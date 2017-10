Minst tolv drept i luftangrep i Libya

NTB utenriks

Det opplyser en kilde ved Harish-sykehuset i byen. De fleste av de drepte skal ha tilhørt samme familie. Fem ble også såret i angrepet, som skjedde mandag kveld.

Hvem som sto bak, er ikke kjent.

Styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar har hatt Derna under beleiring i flere måneder og har jevnlig gjennomført luftangrep mot byen. En talsmann for Haftars styrker avviser imidlertid at de sto bak og fordømmer det han kaller en terrorhandling.

FNs delegasjon i Libya fordømmer også angrepet, og den FN-støttede regjeringen i Tripoli sier i en uttalelse at den vil komme til bunns i hvem som sto bak.

Haftar støtter en regjering med tilhold i øst i landet som ikke anerkjenner regjeringen i Tripoli. Generalen støttes av blant andre Russland og Egypt.

(©NTB)