Kenyansk opposisjonsleder krever nok et nyvalg

NTB utenriks

Odinga anerkjente ikke utfallet av valget 8. august, der Kenyatta fikk 54 prosent av stemmene. Den statlige valgkommisjonen ga etter for kravet hans om nyvalg, som han valgte å boikotte.

Kenyatta, som har vært president siden 2013, vant derfor torsdagens nyvalg med hele 98,2 prosent av stemmene, men Odinga kaller det en farse og krever nok et valg.

– Vi skal sørge for at det blir holdt et fritt, rettferdig og troverdig presidentvalg, slik landets høyesterett har beordret, sier Odinga.

– Det er i alles interesse at dette skjer jo før jo heller, sier han.

Odinga varsler samtidig aksjoner i form av «økonomisk boikott, fredelige demonstrasjoner, streiker og andre former for lovlige protester».

Også etter presidentvalgene i 2007 og 2013, som Odinga tapte, kom han med anklager og valgfusk og uregelmessigheter.

(©NTB)