Katolikker og protestanter ber ofrene for reformasjonen om tilgivelse

NTB utenriks

Da Martin Luther innledet sitt oppgjør med den romersk-katolske kirke, angivelig ved å spikre 95 teser mot avlatshandel opp på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland 31. oktober 1517, ble det begynnelsen på en omfattende og blodig maktkamp i Europa.

I tillegg til at den protestantiske kirke så dagens lys, resulterte reformasjonen også i to kriger, blodige konflikter, forfølgelse og masseflukt.

Tirsdag ble årsdagen markert i Schlosskirche i Wittenberg, der Tysklands statsminister Angela Merkel og president Frank-Walter Steinmeier deltok.

Vatikanet og Det Lutherske verdensforbund markerte dagen ved å sende ut noe så uvanlig som en felles kunngjøring.

– Vi ber inntrengende om tilgivelse for at vi mislyktes, heter det blant annet i kunngjøringen, der kristendommens to hovedretninger også beklager måten kristne har såret hverandre på opp gjennom de 500 årene siden reformasjonen ble innledet.

– Vi innser at vi ikke kan endre fortida, men fortida kan stimulere oss til økt fellesskap og gi oss håp om at verden kan overvinne splittelser og fragmentering, heter det videre.

(©NTB)