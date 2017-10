Japan vil øke presset på Nord-Korea «til det maksimale» 

NTB utenriks

– Jeg deler den erkjennelse med generalsekretær Stoltenberg at det nå, heller enn dialog, er nødvendig å øke presset til det maksimale for å få Nord-Korea til å endre politikk, sa Abe da han møtte pressen sammen med Stoltenberg tirsdag.

Ifølge ham er det av stor betydning at NATO støtter opp om Japans tilnærming.

Stoltenberg selv uttrykte seg noe mer forsiktig.

– Statsminister Abe og jeg er enige om at sterkt internasjonalt press er nødvendig for å få Pyongyang til å velge en ansvarlig kurs. For å finne en fredelig løsning, sa han.

Nord-Koreas rakettoppskytinger og atomprøvesprengninger utgjør en global trussel, advarte NATO-sjefen, som onsdag reiser videre til Seoul for å snakke med sørkoreanske ledere om saken.

