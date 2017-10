Flere skal være drept og såret i en skyteepisode på Manhattan

NTB utenriks

Det er også kommet meldinger om at en bil kjørte ned flere personer på en sykkelsti, ifølge New York Times. Avisa melder at skudd ble avfyrt, men av hvem er ikke klart.

En video lagt ut i sosiale medier viser flere livløse personer på sykkelstien.

Hendelsen fant sted i Lower Manhattan, noen få kvartaler fra One World Trade Center. Politiet i byen melder at en person er pågrepet, og de er ikke på jakt etter andre mistenkte. Ordførerens kontor opplyser til ABC News at det ikke er noen aktiv trussel.

Politiet advarer om et stort oppbud av politi og nødetater i området.

