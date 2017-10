Flere katalanere sier ja til uavhengighet

NTB utenriks

Meningsmålingen, som er utført av katalanske regionmyndigheters eget institutt i perioden mellom 16. og 29. oktober, er basert på intervjuer med 1.340 personer. 48,7 prosent av dem svarer ja på spørsmålet «ønsker du at Catalonia blir en uavhengig stat?". 43,6 prosent svarer nei på spørsmålet.

Forrige måling fra instituttet ble gjennomført i juli. Da svarte 41,1 prosent ja og nærmere 50 prosent nei på samme spørsmål.

Forrige gang det var flere i favør av uavhengighet enn imot, var i juni 2016.

Katalanerne gikk 1. oktober til urnene i en folkeavstemning som ble gjennomført i regi av regionmyndighetene. Der svarte 90 prosent at de ønsker uavhengighet. Men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen. Avstemningen ble erklært ulovlig av spansk høyesterett og førte til at sentralregjeringen i Madrid avsatte Catalonias regionregjering, regionforsamling og innførte direkte styre over regionen.

Nettopp Madrids framgangsmåte kan ha ergret katalanerne og bidratt til at det på målingen nå er et økende antall som sier ja til uavhengighet fra Spania.

