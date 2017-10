NTB utenriks

Tallene ble lagt fram av EUs statistikkbyrå Eurostat tirsdag. I august lå ledigheten på 9,0 prosent, og i september i fjor var den på 9,9 prosent.

Den økonomiske veksten i eurosonen i tredje kvartal var på 0,6 prosent, noe som var høyere enn analytikere hadde ventet på forhånd.

Eurostat opplyser også at inflasjonen i oktober falt til 1,4 prosent – et godt stykke under Den europeiske sentralbankens målsetting om 2,0 prosent.

