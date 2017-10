Facebook, Google og Twitter forklarer seg for Kongressen om russisk innblanding i valget

NTB utenriks

Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig. Også Google har avdekket «misbruk av våre plattformer under valget i regi av aktører knyttet til Internet Research Agency i Russland».

Det er ventet tøffe utspørringer av de tre selskapene der de vil måtte svare på hvordan de planlegger å hindre at noe lignende kan skje igjen.

– Utenlandske regjeringer som den russiske var under valgkampen i fjor dypt involvert i å manipulere populære plattformer for sosiale medier med desinformasjon for å så splid blant amerikanere, sa senator Lindsey Graham, som sitter i justiskomiteen i Senatet, før høringen startet tirsdag.

– Manipulering av sosiale medier av terrororganisasjoner og utenlandske regjeringer er en av de største utfordringene mot det amerikanske demokratiet og utgjør en betydelig trussel mot vår nasjonale sikkerhet i det 21. århundre, sa han.

– Det jeg kan si med sikkerhet, er at det vi har gjort til nå i det store og det hele ikke har fungert, sa Graham, henvendt til de tre selskapenes representanter, da høringen var i gang senere tirsdag.

– Vi har sett tilfeller av hacking og tyveri av politisk informasjon fra Russland, og det er noe ingen seriøs person kan bestride, sa senator Sheldon Whitehouse under åpningen av høringen.

To dager med høringer

Tirsdag skal Facebook, Google og Twitter forklare seg i en høring i justiskomiteen i Senatet, og onsdag står etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus for tur. Høringene er del av Kongressens gransking av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg.

Opplysninger fra Facebook som ble lekket i forkant av høringene, viser at 126 millioner personer kan ha fått servert falske nyheter som ble styrt av en russisk gruppe som sto bak over 80.000 innlegg. De 80.000 Facebook-innleggene ble publisert mellom juni 2015 og august 2017 og handlet ofte om splittende sosiale og politiske saker, som for eksempel abort og våpenrettigheter.

Twitter er ventet å legge fram opplysninger om at selskapet har avdekket nærmere 37.000 kontoer knyttet til Russland og som har sendt ut automatiserte meldinger, 1,4 millioner til sammen, med en potensiell målgruppe på 288 millioner mennesker i løpet av tre måneder før presidentvalget i fjor.

Siktelser

Høringene tirsdag og onsdag kommer samtidig som spesialetterforsker Robert Mueller undersøker påstander om at president Donald Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter for å sverte Hillary Clinton i valgkampen i fjor.

Mandag tok Mueller ut siktelser mot presidentens tidligere valgkampsjef Paul Manafort, hans forretningspartner Rick Gates og en tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopoulos.

Siktelsene mot Manafort og Gates dreier seg i utgangspunktet om andre forhold enn Trumps valgkamp. De to anklages blant annet for hvitvasking av penger.

Papadopoulos skal på sin side ha jobbet aktivt for å få til møter mellom russiske ledere og Donald Trumps stab. Han har innrømmet å ha løyet for FBI i forbindelse med Russland-granskningen.

Påstandene om hemmelig samarbeid er blitt tilbakevist av både Russland og Trump og hans medarbeidere.

Tirsdag gjentok Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Russland ikke blander seg inn i andre lands valg, og hevdet at anklagene er fremmet uten et eneste bevis.

(©NTB)