FN krever tilgang til strandede syriske krigsflyktninger

FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock betegner situasjonen for flyktningene i den provisoriske Rukban-leiren som alvorlig og etterlyser en mer varig løsning for å kunne hjelpe dem.

Jordan har stengt grensa for syrere, etter å ha tatt imot 650.000 mennesker på flukt fra krigen i nabolandet.

Ifølge Lowcock har FN forhandlet i månedsvis med Jordan for å finne en løsning for flyktningene i Rukban-leiren, men har nå gitt opp.

Syrisk side

– Den beste tilnærmingen er å finne en løsning fra syrisk side, sa han i en orientering til Sikkerhetsrådet på videolink fra Jordan mandag.

Jordan stengte grensa i juni i fjor, etter at sju jordanske grensevaker ble drept av en bilbombe som den ytterliggående islamistgruppa IS sto bak.

Jordanske myndigheter hevder at IS har infiltrert Rukban-leiren og nekter derfor å slipp flyktningene der over grensa.

FN har bare greid å frakte inn to forsendelser med nødhjelp til flyktningene i leiren siden grensa ble stengt og organisasjonen er nå avhengige av tillatelse fra regimet i Damaskus for å nå dem. Det er knyttet betydelig risiko til å krysse frontlinjer mellom regjerings- og opprørskontrollerte områder i Syria, understreker Lowcock.

På flukt

Selv om IS de siste månedene er drevet på retrett i Syria, er krigen i landet langt fra over, understreket FNs nødhjelpssjef i sin orientering til Sikkerhetsrådet.

– Konsekvensen av Syria-krisen er fortsatt dyp, sa han.

Over 5,3 millioner syrere har flyktet siden krigen brøt ut i 2011, og minst 6,3 millioner syrere er på flukt i eget land, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

463.000 mennesker har flyktet fra byen Raqqa, som inntil nylig var kontrollert av IS, og disse er nå spredt på minst 60 forskjellige steder. 350.000 sivile er drevet ut av byen Deir al-Zor, der IS fortsatt har et nærvær.

Lowcock anslår at rundt 13 millioner syrere er avhengige av hjelp utenfra, men konstaterer at minst 3 millioner av dem bor i områder som er vanskelige å nå for FN og hjelpeorganisasjoner.

– På bakgrunn av dette fortsetter FN og våre partnere med en av de største humanitære operasjonene i verden, sier nødhjelpssjefen.

